Man doet greep uit kassa, medewerker en omstander raken gewond

Signalement

De man heeft het volgende signalement:

Hij droeg een lichtblauwe spijkerbroek en een donkerblauw jasje

Hij had zwarte sportschoenen met een witte zool aan

De man heeft een lichte huidskleur

Verder had de man een donkerblauw vissershoedje op zijn hoofd dat hij bij de worsteling met de medewerker en omstander is verloren.

Oproep getuigen

Heeft u iets gezien van het incident? Of heeft u informatie over de dader? Dan komt de politie graag met u in contact. Getuigen kunnen contact opnemen via telefoonnummer 0900-8844. Of bel met Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000. Ook kunt u tips en camerabeelden direct toesturen via onderstaand tipformulier.