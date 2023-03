Pand gesloten na aantreffen uitingen verboden motorclub

Dankzij signalen van onder andere gemeente en politie ontstond het vermoeden dat het pand aan de Twijnstraat aan de Werf niet werd bewoond, maar in plaats daarvan werd gebruikt als ontmoetingsplaats voor de verboden motorclub. Die vermoedens werden bevestigd toen agenten maandagavond 20 maart het pand binnentraden.

Verboden uitingen aangetroffen

In het pand hingen meerdere Hells Angels uitingen en leek de inrichting niet bedoeld voor bewoning, maar voor niet toegestane horecadoeleinden. De zes aanwezige mannen zijn daarop gearresteerd op verdenking van deelname aan de voortzetting van een verboden organisatie. Een van de verdachten had bij zijn arrestatie meerdere ponypacks met verdovende middelen op zak en een uitschuifbare wapenstok. Diezelfde avond heeft gemeente Utrecht het pand per direct met een bestuurlijke maatregel gesloten.

Onherroepelijk verboden

Op vrijdag 15 juli 2022 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de eerdere uitspraak van het verbod op de Hells Angels-organisaties in Nederland, in stand blijft. De Hells Angels MC is daarmee onherroepelijk verboden verklaard. Alle uitingen van de Hells Angels na deze datum dragen bij aan de verdenking van voortzetting van deze verboden organisatie.

Hoe te melden

Heb je het gevoel dat er iets niet klopt in je omgeving en er mogelijk sprake is van strafbare feiten? Meld het! Bel 0900-8844 bij geen spoed, wél politie. Of doe een melding via het tipformulier van Politie op www.politie.nl. Anoniem melden kan via het meldpunt Meld Misdaad Anoniem: tel. 0800-7000 of via M-Online.