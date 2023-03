16-jarige verdachte aangehouden voor dodelijk schietincident Haardstee

Bij het schietincident kwam Roffinho, een 17-jarige Amsterdammer, om het leven. Op de bewuste avond kreeg de politie rond 22.30 uur de melding dat er was geschoten aan de Haardstee. De verwondingen van de 17-jarige jongen waren dusdanig ernstig dat hij is overleden. De recherche is direct een uitgebreid onderzoek gestart.

Informatie

Met de aanhouding wordt het rechercheonderzoek voortgezet. Informatie en beeldmateriaal blijven zeer welkom voor het onderzoeksteam. Informatie en beeldmateriaal kunnen doorgegeven worden via het onderstaande tipformulier, via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl