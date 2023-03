Mishandeling oudere fietser in Leiden in Team West

Mishandeling oudere fietser Leiden

Op zaterdagmiddag 24 december rond 12.15 uur wordt een 83-jarige man heel hard van zijn fiets geduwd door een onbekende man. Het slachtoffer komt met zijn fiets uit de parkeergarage van de Dirk aan de Langegracht in Leiden. Van links komt een andere fietser. Het slachtoffer spreekt hem aan. Dit bevalt de fietser kennelijk niet en hij geeft de 83-jarige man een harde duw waardoor deze op de grond valt. Het slachtoffer blijft hulpeloos liggen en zijn belager fietst weg in de richting van de Lammermarkt. Omstanders helpen het slachtoffer gelukkig en hij wordt naar het ziekenhuis gebracht. Hij heeft een wond op zijn achterhoofd en een hersenschudding. Het herstel heeft wel zes weken geduurd. In de uitzending tonen we foto’s van de verdachte.

Dodelijk ongeval Leidsevaart Noordwijkerhout

Op zondag 19 februari rond 02.15 uur is een 19-jarige jongen uit Hillegom op de Leidsevaart in Noordwijkerhout overleden. De Leidsevaart ligt in de wijk Buitengebied in Noordwijkerhout. Het slachtoffer werd naast zijn fiets, een damesfiets met zijtassen, aangetroffen. Hij fietste vanuit Noordwijkerhout in de richting van Lisse. Na onderzoek blijkt dat het slachtoffer is overleden door ernstig letsel aan zijn hoofd. Hoe dat is gekomen, is een raadsel. Het onderzoeksteam heeft camerabeelden bekeken en zoekt naar aanleiding daarvan de bestuurder van een grijze auto, die lijkt op een Sedan of Volkswagen. Deze reed rond dezelfde tijd op de Leidsevaart als het slachtoffer. Voor alle duidelijkheid: de bestuurder van deze auto wordt niet gezien als verdachte maar als een belangrijke getuige. Het onderzoeksteam komt graag in contact met deze bestuurder. In de uitzending tonen we camerabeelden van de onbekende auto.

Inwoonster uit Voorburg opgelicht

Op vrijdag 19 augustus wordt een oudere vrouw uit Voorburg voor duizenden euro's opgelicht. Het slachtoffer krijgt thuis bezoek van vier oplichters. Drie mannen en één vrouw krijgen haar zover dat ze haar sieraden meegeeft en haar bankgegevens deelt. Er wordt een paar duizend euro van haar rekening gehaald. In de uitzending tonen we camerabeelden van een vrouw die onder andere op het Koningin Julianaplein in Voorburg en bij een geldautomaat in The Mall of the Netherlands, met de bankpas van het slachtoffer pint.

Bankhelpdeskfraude Leidschendam

Op dinsdag 27 december wordt een 71-jarige inwoonster uit Leidschendam het slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Een zogenaamde bankmedewerker belt haar met de smoes dat er een virus op haar rekening zou zitten. Kort daarna komt er een zogenaamde bankmedewerkster haar bankpas ophalen en neemt een onbekende vrouw geld op met de bankpas van het slachtoffer bij een geldautomaat aan de Damlaan in Leidschendam.

Bel uw tips door via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of bel anoniem met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

