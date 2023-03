Jongen verzet zich hevig tegen aanhouding, agent gewond

De verdachte werd rond 19.15 uur gecontroleerd omdat de agent vermoedde dat drugs op zak had. Hij sprak hem aan en vroeg hem of hij drugs bij zich had. Dat ontkende hij. Daarop deed de verdachte zijn jas open om te laten zien dat hij niks bij zich had. Daarop zag de agent toch iets dat mogelijk drugs zou kunnen zijn. In eerste instantie liep de verdachte mee naar de politieauto. Maar toen de diender hem handboeien om wilde doen rukte hij zich los en zette het op een lopen. Hij luisterde niet naar de agent en de twee raakten in gevecht. Daarbij raakte de agent gewond. Hij was genoodzaakt zijn stroomstootwapen te gebruiken waarna hij de jongen kon aanhouden. De verdachte is ingesloten voor verder onderzoek. De vermoedelijk zak met drugs gooide de jongen weg, deze is niet meer gevonden. De agent moest naar het ziekenhuis om zich te laten behandelen aan zijn verwondingen.