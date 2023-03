Politie arresteert twee verdachten schietincident Philipslaan Roosendaal

De hoofdverdachte in deze zaak is nog voortvluchtig. Het gaat om een 32-jarige Bredanaar, die oorspronkelijk uit Roosendaal komt. De twee aangehouden man zijn ingesloten voor verder onderzoek. De verdachten zullen op een later moment gehoord worden. De politie vraagt mensen met informatie over de verblijfplaats van de hoofdverdachte zich te melden. Dat kan via 0900-8844. Anoniem via 0800-7000. Je kan ook bellen met Team Criminele Inlichtingen (TCI). Bel dan 0900-8844 en vraag direct naar TCI.