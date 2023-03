Politie zoekt bandenprikker

Van alle negen de voertuigen werd op 16 maart rond 23.45 uur de banden vernield. Er zijn beelden veiliggesteld waarop een man te zien is in lichte kleding. De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk in de omgeving van de Strandwal of Kanariesprenk iets gezien hebben.

Neem contact op met de politie via 0900-8844. Je kan ook een tipformulier invullen. Vermeld daarbij het zaaknummer 2023067145.