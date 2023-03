Eén persoon overleden en één gewond bij brand, de politie doet onderzoek en zoekt getuigen

Tijdens de brand waren er twee personen aanwezig in de woning. Een persoon raakte gewond en de ander is komen te overlijden. De bewoners van verschillende woningen dicht bij de brand moesten tijdelijk hun woning uit en werden elders opgevangen. Hoe de brand kon ontstaan, is nog onbekend en daarom doet de politie onderzoek.

Getuigen gezocht

Heeft u iets gezien of gehoord in de omgeving van de brand? Of heeft u beelden of andere bijzonderheden te melden die in het onderzoek kunnen helpen? Geef dan uw informatie alstublieft door via telefoonnummer 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Ook kunt u informatie doorgeven via onderstaand tipformulier. Hier kunt eventueel ook beeldmateriaal uploaden. Graag onder vermelding van zaaknummer: 2023061606

Foto: Inter Visual Media