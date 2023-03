Getuigen gezocht: 60-jarige man zwaar mishandeld bij Ziggo Dome

Het slachtoffer had die avond een bezoek gebracht aan een evenement in de Ziggo Dome. Rond 22:48 uur was hij in klein gezelschap op zoek naar een taxi en bevond zich op het fietspad op De Passage nabij de rotonde aan de zijkant van de Ziggo Dome. Op een gegeven moment werd hij gepasseerd door een achteropkomende fietser die hem een duw, danwel klap gaf, waarna de man ten val kwam. Nadat de man op de grond was gevallen, reed de mannelijke fietser met verhoogde snelheid weg in de richting van de Holterbergweg. Het slachtoffer bleef bewusteloos achter, later bleek in het ziekenhuis dat hij zwaar neurologisch trauma had opgelopen.