Man aangehouden voor grafschennis

De verdachte liep deze maand tegen de lamp toen hij de gestolen urn kwam inleveren bij een oud ijzerhandelaar in Alphen aan den Rijn. De handelaar vertrouwde de zaak niet en besloot de politie te bellen. Omdat bij de politie een aangifte binnen was gekomen van een gestolen urn van een begraafplaats, kon al snel de conclusie worden getrokken dat het hier om dezelfde urn ging. Dit leidde woensdag tot de aanhouding van de verdachte. De 49-jarige Alphenaar zit op dit moment vast en wordt gehoord.

Eigenaar van bronzen beeld gezocht

De verdachte heeft bij de oud ijzerhandelaar ook een bronzen beeld (zie onderstaande foto’s) ingeleverd. Dit beeld is mogelijk ook weggenomen van een begraafplaats of uit een tuin. De politie komt daarom graag in contact met mensen die weten waar dit beeld stond en bij welke familie dit hoort. Heeft u meer informatie? Bel dan 0900-8844 of anoniem via M 0800-7000.