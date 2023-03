Getuigen gezocht van overval

Rond 13.15 uur kwam de verdachte de winkel binnen. De man liep naar de toonbank en gaf aan dat hij een jas kwam ophalen. Uit het niets stond de man achter de toonbank en naast de medewerker. Nadat hij de geschrokken medewerker mishandelde deed hij een greep uit de kassa. Vervolgens vertrok hij rennend in de richting van de Anton Waldorpstraat.

Van de verdachte is het volgende signalement bekend:



Signalement:

- Man

- Donker getinte huidskleur

- 18 tot 20 jaar oud

- 1.80 meter lang

- Halflang zwart krullend haar

- Groene jas tot op de knie

- Groen/grijze trainingsbroek

- Sprak met een accent gelijkend op een Surinaams accent

Getuigenoproep

Heeft u omstreeks 13.15 uur iets gezien of gehoord, wat het onderzoek verder zou kunnen helpen? Beschikt u over beeldmateriaal van de periode voor, tijdens of na het incident, bijvoorbeeld afkomstig van beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcam’s in nabij geparkeerde voertuigen? Dan komt het onderzoeksteam graag met u in contact. Bel de politie via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000. Via onderstaand tipformulier kunt u eventueel het beeldmateriaal uploaden