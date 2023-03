Ondermijningsactie leidt tot drugsvangst en aanhouding

Bij de controle van de auto en bestuurder werden in totaal 19 wikkels met daarin vermoedelijk cocaïne aangetroffen. De bestuurder, een 33-jarige Hilversummer, werd daarop aangehouden. De auto van de verdachte is in beslag genomen.

De woning van de verdachte in Hilversum werd onder leiding van de Rechter Commissaris vervolgens doorzocht. In de woning werden onder andere nog eens 170 wikkels met vermoedelijk cocaïne, ruim 4000 euro contant geld, een taser en een boksbeugel in beslag genomen.

Aanpak Ondermijning

De aanpak van ondermijning is gericht op het duurzaam verstoren van criminele activiteiten, netwerken en structuren. Voorbeelden van ‘ondermijning’ zijn georganiseerde drugshandel, witwassen, fraude en cybercrime. Criminelen maken vaak misbruik van legale voorzieningen, bedrijven en instanties om illegale zaken uit te voeren. Door deze vermenging tussen onderwereld en bovenwereld komen bewoners en ondernemers in aanraking met ondermijnende criminaliteit. Het maakt een wijk of bedrijventerrein kwetsbaar omdat criminelen hier de dienst uitmaken. En met het risico om vervolgens geconfronteerd te worden met overlast, drugsafval, intimidatie, afpersing, geweld en machtsposities van (groepen) personen.

Wat kun je doen tegen ondermijnende criminaliteit?

Iedereen kan te maken krijgen met ondermijnende criminaliteit. Zie, hoor of ruik je onraad? Meld het. Altijd. Bel 112 als elke seconde telt en 0900-8844 bij geen spoed, wél politie. Melden kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem, bel hiervoor 0800 -7000.