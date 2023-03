Hennepkwekerij ontdekt in Hoorn

De politie kwam de hennepkwekerij op het spoor na een tip. In de woning vond de politie naast de hennepplanten ook apparatuur om de planten mee te kweken. Zowel de hennepplanten als de apparatuur zijn in beslag genomen en zullen worden vernietigd.

De verdachte is niet aangehouden, maar moet zich op een later moment verantwoorden.

Risico’s

In de woning werd illegaal stroom afgetapt. Het energiebedrijf heeft de meter verwijderd en de stroomtoevoer stopgezet. Illegaal stroom aftappen is vaak het geval bij hennepkwekerijen en dit brengt de nodige risico’s voor omwonenden met zich mee. Kortsluiting of oververhitting kan bijvoorbeeld brand veroorzaken. Het is dus belangrijk dat u vermoedens van een hennepkwekerij meldt. Ruikt u een sterke hennepgeur bij u in de buurt? Ervaart u een constant zoemend of ronkend geluid van een luchtafzuiging? Dan kunt u best wel eens te maken hebben met een hennepkwekerij.

Vermoeden van hennepkwekerij in uw omgeving?

Denkt u dat er een hennepkwekerij in uw buurt zit? Bel dan de politie via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Ook is het mogelijk om bij uw gemeente melding te maken bij het vermoeden van een hennepkwekerij.

2023054601