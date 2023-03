Man gewond bij steekincident Spijkenisse; getuigen gezocht

Even na 17.00 uur werd het steekincident gemeld. Ter hoogte van de skatebaan werd de gewonde Spijkenisser aangetroffen, waarna hij voor behandeling naar een ziekenhuis is vervoerd. De politie spreekt graag met getuigen om een helder beeld te krijgen van wat zich die avond precies heeft afgespeeld. Er waren op dat moment veel jongeren aanwezig die het incident gezien dan wel gefilmd hebben. Was je op dat moment aanwezig op de skatebaan en heb je informatie, camerabeelden of foto's en deze nog niet met de politie gedeeld of besproken? Dan spreken we je graag. Tippen kan ook anoniem.