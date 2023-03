Vrouw aangehouden na steekincident in Strijen

Omstreeks 11 uur in de ochtend kreeg de politie een melding binnen van een steekincident aan de Merelsingel in Strijen. Op locatie troffen ze het slachtoffer met verwondingen aan. De man was aanspreekbaar, een vrouw is meteen aangehouden. Het is nog onduidelijk wat de toedracht precies is. De politie doet onderzoek naar het incident.