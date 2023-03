Overleden vrouw Koewacht geïdentificeerd, man aangehouden

Het lichaam van de vrouw is afgelopen dinsdag door een voorbijganger aan de Emmabaan aangetroffen. De politie houdt er sterk rekening mee dat het slachtoffer door een misdrijf om het leven is gekomen. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Op de plaats waar het lichaam is gevonden is uitgebreid sporenonderzoek gedaan. Ook werd een buurtonderzoek gehouden en zijn er camerabeelden veiliggesteld. Verder is publiek via onder andere tekstkarren en social media opgeroepen om informatie met de politie te delen.

Eerder nieuwsbericht:

