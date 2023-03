Politie zoekt getuigen van mishandeling in Zaandam

Er is op dit moment nog weinig informatie over het incident. Wel heeft het slachtoffer tijdens de mishandeling bloed verloren, mogelijk dat dit zichtbaar is in de straat. De politie heeft in deze zaak nog niemand aangehouden.

Getuigenoproep

De politie roept getuigen op zich te melden via 0900-8844. Mocht u getuige zijn geweest van de mishandeling aan de Fluitekruidweg, dan horen wij dat graag. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden, bijvoorbeeld van dashcams, uit die buurt op dat tijdstip. Deel uw informatie via het onderstaande tipformulier. Blijft u liever anoniem, dan kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0900-7000.

2023061192