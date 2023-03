Agenten gewond bij aanhouding Spijkenisse

Stockfoto politie



Eerder die avond waren de agenten bij een woningbrandje in Ridderkerk, waar een pannetje op het vuur was blijven staan met rookontwikkeling tot gevolg. Het pannetje van het vuur af halen, de boel goed luchten en een controle van de brandweer bleken afdoende en ook de politie kon door. Maar wel met één van de aanwezigen in het huis, want deze 30-jarige Let had nog een boete of 7 dagen hechtenis open staan.



Agressief

Aangezien de man niet kon betalen, mocht hij mee naar het bureau in Spijkenisse. Dat deed hij in eerste instantie rustig, maar na een tijdje in de politiebus draaide hij door en werd zeer agressief. Er waren meerdere agenten nodig om de schoppende en slaande man in bedwang te kriigen. Eén van hen liep een pijnlijke pink, een bult aan zijn hoofd en een blauw oog op. De andere agent hield aan de doorgedraaide verdachte een gekneusde duim en lip over. Beide agenten hebben aangifte gedaan. De Let, die kennelijk gedronken had, zit vast.