Man (31) overleden na schietpartij Gijsingstraat

Iets na 19 uur kwam de melding binnen dat er was geschoten aan de Gijsingstraat. Toegesnelde hulpdiensten troffen in een portiek een zwaargewonde man aan en startten met reanimeren. Dit mocht niet baten; de man overleed ter plekke. Een tweede slachtoffer, een 27-jarige Rotterdammer, is met een schotwond aan zijn been overgebracht naar het ziekenhuis. In het ziekenhuis meldde zich later een derde man met een schotwond. Het betreft een 27-jarige man uit Vlaardingen. Beide mannen zijn dus aangehouden.

Heeft u informatie?

Het is onduidelijk wat er aan het schieten vooraf is gegaan en waar de schutter(s) naar toe is/zijn gevlucht. De politie spreekt met getuigen en vraagt camerabeelden op. Heeft u iets gezien en de politie nog niet gesproken? Of bent u in het bezit van een dashcam, een deurbelcamera of en bewakingscamera en is op die beelden iets te zien? Dan komen we graag met u in contact. Kijk onder het bericht voor de mogelijkheden om ons te bereiken, danwel beelden te delen.