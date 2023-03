Politie zoekt getuigen van overval Wibra Dordrecht

De daders kwamen rond 17.25 uur de winkel binnen, waar op dat moment twee personeelsleden en drie klanten aanwezig waren. De mannen liepen naar de kassa waar de twee medewerkers op dat moment waren en eisten geld. Onder bedreiging van een wapen gaf de caissière geld af, waarna de mannen de winkel uitliepen. Niemand raakte gelukkig gewond.



Signalement

De daders waren licht getint, 15-20 jaar oud en droegen allebei een zwarte trainingsjas en -broek. Ze droegen allebei een zwarte gezichtsbedekking of een bivakmuts. Ze waren tussen de 1.70 -1.85m lang, de één iets langer dan de ander. Een van hen had een rugtas bij zich.



Getuigen en beelden welkom

De politie heeft al met mensen gesproken maar nieuwe getuigen blijven welkom. Ook andere informatie die leidt naar de daders wordt graag ontvangen. Dat geldt ook voor beelden van bijvoorbeeld een deurbelcamera of bewakingscamera. Geef uw informatie door via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.