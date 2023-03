Dronken man beschadigt politieauto

Rond 04.45 uur zag een agent op de fiets dat een man op de voorruit en het dak van een politieauto aan het springen was. De auto stond geparkeerd op de Heuvelring. De biker reed richting de verdachte en blokkeerde de doorgang met zijn fiets. De 49-jarige verdachte uit Tilburg kwam op de agent afgelopen, maar de agent gebruikte zijn fiets om de verdachte tegen te houden waardoor hij ten val kwam. De verdachte werd op de grond vastgehouden om zijn handen te boeien, echter beet hij in de hand van de agent. Uiteindelijk is de verdachte met behulp van toegesnelde agenten geboeid en meegenomen naar het politiebureau. De man heeft een proces-verbaal gekregen voor openbare dronkenschap en vernieling van een auto.