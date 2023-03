Illegale raveparty in kantoorpand Maastricht beëindigd

Inzet meerdere eenheden

Meerdere eenheden uit de omgeving zijn ingezet om de openbare orde te handhaven en te zorgen voor een veilige beëindiging van het illegale feest. Voorafgaand aan de ontruiming van het pand, zorgde een honderdtal personen voor een grimmige sfeer en keerden zij zich tegen de politie. Politiemensen hebben daarvoor op linie gestaan in de omgeving van het pand en charges uitgevoerd.

Beëindiging feest

Het illegale feest is uiteindelijk rond de klok van 02:00 uur door de organisatie beëindigd. Dit zorgde voor een grote uitstroom van personen.

Een groep van ongeveer 150 personen keerde zich op dat moment tegen de politie. Daarbij werden collega’s uitgescholden en met glazen flessen en andere voorwerpen bekogeld. Daarop heeft de politie weer charges uitgevoerd. Ook twee politiehonden zijn daarbij ingezet. Twee mensen hebben daarbij onbekend letsel opgelopen. Deze personen hebben zich nadien niet bij ons gemeld.

Grimmige sfeer, relschoppers gooien stenen

Na de charge verspreidde de groep zich in de omliggende wijk. Om vervolgens terug te komen met zakken waarin stenen, glaswerk en andere voorwerpen zaten. Daarmee is naar de aanwezige politiemensen gegooid. Ook hierop is weer een charge uitgevoerd om de groep uiteen te drijven.

Wij hebben daarna bewust gekozen om de situatie vanaf dat moment zo te laten, afstand te nemen en de-escalerend op te treden om een verdere confrontatie te voorkomen. Op afstand hebben wij de situatie in de omliggende wijk gemonitord. Een collega is gewond geraakt. Er zijn geen aanhoudingen verricht.