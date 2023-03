Man (47) aangehouden na brand met meerdere gewonden

Even na 18.30 uur ontvingen de hulpdiensten een melding van een fikse brand op de eerdergenoemde locatie. In de omgeving waren flinke rookpluimen te zien. Bij aankomst bleek de woning volledig in brand te staan. Vier personen, waaronder twee bewoners, liepen door de uitslaande brand verwondingen op en zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Een 73-jarige vrouw uit dezelfde woonplaats raakte zwaargewond. De politie vermoed brandstichting en hield op de locatie een 47-jarige man aan als verdachte. Ook hij raakte door de brand zwaargewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. De recherche gaat met hem in verhoor zodra dit mogelijk is. De woning kan door de brand als verloren worden beschouwd.