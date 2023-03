Man aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij autobranden Zaandam

De man is buiten heterdaad aangehouden. De verdachte kan worden gelinkt aan één autobrand en mogelijk meer in Zaandam in 2023. Welke dit zijn kan vanwege het onderzoek niet worden prijsgegeven. De recherche doet op dit moment onderzoek. De man zal op donderdag 30 maart worden voorgeleid aan de rechter-commissaris, die vervolgens zal beslissen of het voorarrest verder verlengd moet worden.



Teamchef Sherwin Tjin-Asjoe: “Ik ben erg blij dat we iemand hebben aangehouden. Autobranden zorgen veel onrust in de stad. Daarom hebben we eerder ook een groot buurtonderzoek verricht in Poelenburg en samen met de gemeente een bijeenkomst georganiseerd voor bewoners. We kunnen geen garantie geven dat het stopt, maar deze aanhouding geeft wel aan dat we er bovenop zitten en er alles aan doen om een voertuigbrand te voorkomen. We nemen dit soort incidenten zeer hoog op”.



Burgemeester Zaanstad

“De afgelopen tijd hield deze zaak de inwoners flink bezig in deze wijk en dat begrijp ik goed”, zegt burgemeester Jan Hamming van Zaanstad. “Autobranden hebben een enorme impact. Op eigenaars en op hele buurten. Voor ons was het dan ook prioriteit om hier actie tegen te ondernemen. Hierbij was het van straat halen van de (mogelijke) dader het belangrijkst. Dat de politie nu iemand heeft aangehouden is geweldig nieuws en hiervoor verdienen ze een groot compliment”.



Het onderzoek van de politie gaat door. Mensen met informatie blijven welkom. Anoniem melden kan via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Bellen met de politie kan via 0900-8844.