Woninginsluiper op heterdaad aangehouden

Toen de bewoonster ’s nachts iemand in haar huis hoorde rommelen die er niet thuishoorde, belde zij direct de politie. Agenten kwamen naar de woning en startten met een doorzoeking. Met hulp van de politiehond werd de verdachte aangehouden. Het gaat om een 28-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De verdachte is overgebracht naar een politiebureau voor verhoor, de politie heeft de zaak in onderzoek.

Bel 112 als u ziet dat ergens wordt ingebroken

Bewoners weten het zelf het beste als er iets niet pluis is in hun buurt. Een vreemd figuur die bij huizen naar binnen loert bijvoorbeeld. Of activiteiten bij een huis waarvan u weet dat de bewoners op vakantie zijn. Wanneer u 112 belt, kan de politie wellicht heel snel een inbraak voorkomen of de inbreker op heterdaad aanhouden! Het bellen van 112 is bedoeld voor spoed. Niet alleen voor levensbedreigende situaties, maar ook wanneer u getuige bent van een misdrijf of het voorbereiden van een inbraak of diefstal. Bel dus ook wanneer u een verdachte situatie signaleert waarbij de politie een misdrijf kan voorkómen.