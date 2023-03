UPDATE: slachtoffer steekincident Korte Lijnbaan overleden

Rotterdam - Woensdag 29 maart is op de Korte Lijnbaan een 22-jarige man uit Helmond neergestoken. Hij raakte dusdanig zwaar gewond dat hij op straat gereanimeerd moest worden. Vervolgens is hij met spoed overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij woensdagavond overleed. In de omgeving is kort na het steekincident een verdachte aangehouden.