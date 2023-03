Man aangehouden na ruzie en bedreiging, mes gevonden in bosjes

Rond middernacht kwam er een melding binnen van een man die achterna gezeten zou worden door een andere man met een mes in zijn hand. De man met het mes zou dreigen hem iets aan te doen. De politie was snel ter plaatse, zag de twee over straat rennen en kon ze tot stoppen brengen. Toen duidelijk was wie nou wie achternagezeten had, werd de verdachte aanhouden. Omdat er ook sprake zou zijn geweest van bedreiging met een mes en het mes kwijt was, werd de politiehond ingezet. De hond vond het mes in de bosjes. De twee mannen zijn bekenden van elkaar.