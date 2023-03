Verdachten aangehouden in onderzoek naar inbraken en autodiefstallen

Het onderzoek startte in 2022 toen er informatie bij de politie binnen kwam over woninginbraken die gepleegd werden. Er werden namen genoemd van mogelijk betrokkenen. De politie kan op zo’n moment niet zomaar bij die betrokkenen naar binnen stappen en ze aanhouden. Eerst moet onderzocht worden of de informatie klopt. Het onderzoek heeft bijna een half jaar geduurd.

De politie denkt nu het bewijs rond te hebben dat de groep verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan inbraken en autodiefstallen, onder meer in: Bavel, Bergen op Zoom, Breda, Dorst, Etten-Leur, Gilze, Goes, Halsteren, Kruiningen, Oosterhout, Roosendaal, Tholen, Waalwijk en Yerseke. Naast de zaken die in de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant plaatsvonden, zijn er mogelijk ook nog links met zaken in Oss, Nijmegen en Weert. In totaal worden de aangehouden verdachten gelinkt aan 35 misdrijven.

Veel impact voor slachtoffers

Naast alle vervelende rompslomp waar mensen doorheen moeten na een inbraak of autodiefstal, zorgden de verdachten ook voor een hoop verdriet en angst bij hun slachtoffers. In sommige gevallen werden bijvoorbeeld sieraden weggenomen van een overleden familielid. Die hebben niet alleen een geldelijke, maar ook een grote emotionele waarde. Ook het idee dat een onbekende jouw huis grondig heeft doorzocht geeft veel mensen een angstig gevoel. Je huis is tenslotte de plek waar je je veilig moet voelen. Na een inbraak duurt het vaak lang om dat gevoel weer terug te krijgen.

Meld verdachte situaties

De politie vraagt de burgers om verdachte situaties altijd te melden, omdat u in uw buurt het beste weet wie er wel en niet thuishoren. In dit onderzoek heeft het onderzoeksteam ook weer veel profijt gehad van de informatie van getuigen. Er werden verdachte personen gemeld, verdachte auto’s in de straat en buurt en er werden zelfs kentekens genoteerd waar de politie in het onderzoek veel mee opschoot. Het blijkt dus maar weer dat melden echt helpt. Ziet u een verdachte situatie? Laat het ons weten via de bekende kanalen. Bel 0900-8844 wanneer u het zaakje niet vertrouwt, of 112 bij spoedeisende zaken, als u bijvoorbeeld ziet dat er een inbraak plaatsvindt. Een hele belangrijke informatiebron bij het oplossen van dit onderzoek waren camerabeelden van bijvoorbeeld een deurbel. Kijk op https://www.politie.nl/onderwerpen/camera-in-beeld.html hoe u de politie kunt helpen met uw camerabeelden en hoe u zich kunt aanmelden.

Terrein verleggen zorgde voor aanhoudingen

Begin van dit jaar verlegden de verdachten hun terrein van woninginbraken naar autodiefstallen. Met name Toyota’s van het type RAV4 waren hun doelwit. Dat heeft ze uiteindelijk ook de das om gedaan. Na een poging een Toyota weg te nemen, werden op 9 maart jl., in Ulvenhout en Breda, drie verdachten aangehouden. Dit betroffen een man van 32 uit Goes, een man van 30 uit Bergen op Zoom en een 18-jarige Roosendaler. Op 12 maart kon een 25-jarige man uit Bergen op Zoom ook nog als verdachte worden aangehouden in deze zaak. Hun huizen zijn doorzocht en diverse zaken zijn in beslag genomen. Deze kunnen als bewijs dienen tegen de vier, bij de inbeslag genomen spullen zaten ook goederen die vermoedelijk van diefstal afkomstig waren. Alle in beslag genomen goederen worden nog onderzocht door de recherche.