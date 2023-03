Drugs aangetroffen in container

Oosterhout (NB) - De politie heeft in samenwerking met de Douane op woensdag 29 maart bij een bedrijf in Oosterhout (NB) in een container een grote hoeveelheid drugs aangetroffen. Het gaat hier vermoedelijk om cocaïne. De drugs zijn in beslag genomen en de politie onderzoekt de herkomst van de drugs. Er zijn twee personen aangehouden.