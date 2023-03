Drie aanhoudingen na steekincident Den Helder

Toen het slachtoffer rond 17.40 uur in zijn kamer lag te slapen, kwamen drie mannen de kamer binnenlopen. Vrijwel direct werd het slachtoffer door één van de verdachten gestoken. Daarnaast werd de man meerdere keren geslagen. Het slachtoffer moest worden behandeld in het ziekenhuis.

Na het incident zijn de drie verdachten gevlucht en werden zij na een zoekslag rond 18.15 uur aangehouden in de omgeving van het station Den Helder-Zuid. De verdachten zijn ingesloten en hun rol bij het incident wordt onderzocht.

Getuigenoproep

De politie doet onderzoek naar dit steekincident en komt graag in contact met getuigen. Heeft u iets gezien, gehoord of heeft u beelden van deze zaak? Neem dan contact op met de politie via het nummer 0900-8844 of vul het tipformulier in. Blijft u liever anoniem, dan kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0900-7000.

2023044080