Agenten lichtgewond geraakt in Alblasserdam

De agenten waren rond 02.00 uur naar een woning In Alblasserdam waar de bewoonster behoorlijk verward gedrag vertoonde. Met haar bleek echter geen normaal gesprek te voeren. Toch probeerden de agenten het gesprek met haar aan te gaan, maar dat ontaardde al snel in een worsteling en verzet, waarbij beide agenten er alles aan moesten doen om haar in bedwang te krijgen en te houden. Een bijtwond en een gekneusde hand waren het gevolg. Een ambulance heeft de vrouw voor passende hulp naar een ziekenhuis gebracht.