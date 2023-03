Onderzoek naar mogelijk geweldsmisdrijf

Op donderdag 2 maart 2023 om 2.45 uur komt er bij het Operationeel Centrum een melding binnen van een onwel wording op de Leurse Branden. Agenten die als eerste ter plaatse komen starten een reanimatie maar na de komst van personeel van een ambulance is dat gestopt. De man bleek overleden. Het slachtoffer was een bewoner van de zorginstelling in dezelfde straat. De politie begon direct een onderzoek. Kort na het incident wordt een 48-jarige medebewoner van de zorginstelling aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij het overlijden van de man. Nadat de verdachte is voorgeleid voor een hulpofficier van justitie wordt hij in verzekering was gesteld.

Het onderzoek wordt voortgezet en vrijdag zal een rechter-commissaris toetsen of de aanhouding en in verzekerinstelling rechtmatig zijn. Hij zal maandag of dinsdag worden voorgeleid voor de rechter-commissaris.