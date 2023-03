Steekincident in woning, man gewond

De politie kreeg rond 3.20 uur een melding van een mogelijk steekincident in een woning aan de Larixstraat. Daar aangekomen troffen ze de bewoner gewond aan. De man was moeilijk aanspreek en mogelijk onder invloed van alcohol. Kort na het incident werd er in de woning een verdachte aan gehouden. De woning is daarna afgesloten en verzegeld zodat er op een later moment verder onderzoek gedaan kan worden. Het slachtoffer leek niet levensbedreigend gewond te zijn. De verdachte is ingesloten.