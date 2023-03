Veel bekeuringen bij grote integrale controle

De controle begon donderdag 2 maart aan het eind van de middag en duurde enkele uren. Tijdens de controle werkten politie en Belastingdienst samen. Verschillende voertuigen werden gecontroleerd. Agenten schreven in totaal 45 bekeuringen uit voor verschillende verkeersovertredingen. Ze namen twee auto’s in beslag. Een omdat getwijfeld werd aan de technische staat van de auto en de andere auto omdat deze niet op naam van iemand stond (een zogenaamd spookvoertuig). Drie bestuurders kregen een bekeuring omdat ze onder invloed van alcohol en/ of drugs achter het stuur zaten.

Belastingdienst

De Belastingdienst inde in totaal voor 2029 euro aan achterstallige betalingen. Ook werden er twee auto’s in beslag genomen in verband met openstaande vorderingen. Daarnaast kregen twee bestuurders een aanslag van 850 euro omdat ze handelaarskentekenplaten misbruikten. Drie bestuurders kregen een aanslag van 1500 euro omdat ze met een buitenlands voertuig reden en verzuimd hadden wegenbelasting te betalen.