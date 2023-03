Een dader met een opvallend loopje in Bureau Brabant

Aanslagen – Den Bosch

In de nacht van maandag op dinsdag 27 juli 2021 is bij een slagerij aan het Kapelaan Koopmansplein in ’s-Hertogenbosch een explosief ontploft. Iets voor 2.30 uur die nacht werden bewoners aan het plein opgeschrikt door een explosie. Bij het pand werden 2 explosieven aangetroffen, waarvan er één is afgegaan. Niet alleen het pand raakte beschadigd, maar ook in de nabije omgeving werd schade aangericht.

Op 9 februari 2022 is het wederom raak bij diezelfde slagerij. Er werden verschillende kogelinslagen ontdekt en op straat meerdere hulzen gevonden. Rond 01.00 uur die nacht zou het pand zijn beschoten. De slagerij is dan pas net overgegaan op een nieuwe eigenaar. De nieuwe eigenaar is zo gedupeerd door alle negatieve publiciteit dat hij genoodzaakt was om zijn zaak al weer te sluiten.

Enkele dagen later, op 11 februari 2022, was een sportschool aan de Eendenkooi het doelwit. Rond half 5 die ochtend ontplofte een handgranaat en bracht veel schade toe aan het pand.

Bij de aanslagen vielen er geen gewonden, maar dat had natuurlijk in alle drie de gevallen heel anders af kunnen lopen. De recherche is nog volop bezig met het onderzoek naar deze drie aanslagen. We laten beelden zien van een dader met een heel opmerkelijk loopje. Daarnaast is er een witte Reanault Megane die zowel bij de slagerij als de sportschool is te zien. Na beide incidenten is deze auto vanuit Den Bosch doorgereden richting Rotterdam. Hopelijk zeggen de beelden u iets!

Mishandeling – Eindhoven

Op 26 november rond 02.00 uur ontstaat er een fikse mishandeling op het Stratumseind nadat iemand verhaal kwam halen. Er zou mogelijk iets zijn voorgevallen. Uit het niets werd het slachtoffer ineens geslagen toen hij met twee andere jongens aan het roken was. Een harde klap. En nog een. Het slachtoffer valt bewusteloos achterover, met zijn hoofd tegen een traptrede. Hij komt later bij in een ambulance op weg naar het ziekenhuis. Hij houdt er een fikse hoofdwond en een hersenschudding aan over. Waarom hij mishandeld werd weet het slachtoffer niet. We zijn op zoek naar de man die de klappen uitdeelde en laten beelden van hem zien. Weet u wie hij is?

