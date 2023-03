Rotterdamse (70) zwaargewond bij verkeersongeval Zaagmolenstraat

Even voor het middaguur botsten de tram en de bus van de bezorgdienst op elkaar, waarna de bus vermoedelijk doorschoot. Daarop raakte de bus een voorbijganger die vervolgens tussen het voertuig en de gevel van een huis bekneld raakte. Daarbij raakte ze ernstig gewond. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en een mobiel medisch team ondersteunde bij de eerste hulp die werd verleend. Toen het slachtoffer gestabiliseerd was, werd ze voor verdere behandeling naar een ziekenhuis vervoerd.

Onderzoek

Verkeersspecialisten doen onderzoek naar de toedracht. Daarbij wordt gekeken naar de positie van de tram en de bus tijdens de botsing en de rol van de bestuurders. In het belang van dat onderzoek en ook in het kader van rechtsbescherming, is de bestuurder van de tram aangehouden. De Zaagmolenstraat is afgesloten voor onderzoek.