Hennepkwekerij bij toeval gevonden

Op woensdag 19 maart 2023 om 22.45 uur komt er een paniektelefoontje binnen bij het Operationeel Centrum dat er iemand onwel is in een pand aan de Julianastraat. Politie en ambulance spoedden zich naar het pand. In de tuin van het perceel ligt een man en het medische personeel van de ambulance ontfermt zich over hem.

Hennep

Omdat het niet duidelijk is hoe de man onwel was geworden stelt de politie een onderzoek in. In het pand vinden ze dan de kweekruimtes verdeelt over verschillende ruimtes met tientallen planten. Een andere man, die op dat moment aanwezig is in het pand, wordt aangehouden. Deze 49-jarige man uit Vlissingen wordt aan het bureau ingesloten. Er wordt een onderzoek ingesteld naar de hennepteelt. Het pand zal zo spoedig mogelijk ontruimd worden.