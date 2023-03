Opnieuw aanhoudingen verricht na ongeregeldheden tijdens jaarwisseling in ’s-Gravendeel

Door een groep van ongeveer 30 mensen werden afgelopen jaarwisseling politiemensen in de val gelokt, met zwaar vuurwerk bekogeld en bedreigd. Tijdens de gebeurtenissen hebben agenten zich flink onveilig en bedreigd gevoeld. Geweld tegen hulpverleners -in welke vorm dan ook- is altijd onacceptabel. Daarom startte de recherche in samenwerking met het Openbaar Ministerie een opsporingsonderzoek om uit te zoeken wie er verantwoordelijk waren voor deze acties.



Direct na het incident en begin maart zijn ook al aanhoudingen verricht, waarvan één verdachte nog in voorlopige hechtenis zit. Het onderzoek naar de ongeregeldheden tijdens Oud en Nieuw hield hiermee niet op. Op basis van uitgebreid onderzoek konden vanmorgen nog acht aanhoudingen worden verricht. De mannen die vandaag zijn aangehouden zijn een 29-jarige man uit ’s-Gravenzande, een 30-jarige man uit Spijkenisse, een 19-jarige man uit Barendrecht, een 27-jarige man uit Rijswijk, een 27-jarige man uit ’s-Gravendeel, een 26-jarige man uit Leidschendam, een 31-jarige man uit Dordrecht en een 23-jarige man uit Rotterdam. Ze maken onderdeel uit van een groepering die zich ‘Rotterdam Radicals’ noemt. De mannen zijn vanmorgen vroeg aangehouden op verdenking van openlijke geweldpleging, poging zware mishandeling en poging doodslag. Bij één van de mannen werd een op een vuurwapen gelijkend voorwerp thuis aangetroffen. De mannen worden binnenkort voorgeleid voor de rechter-commissaris.



Onderzoek naar toegepast geweld door agenten

Direct na de gebeurtenissen hebben we mensen opgeroepen om zich bij ons te melden als zij gewond zijn geraakt in de ME-charge, terwijl ze aangaven niks met de ongeregeldheden te maken te hebben. Hier hebben vier mensen gehoor aan gegeven. Met deze mensen is de teamchef van basisteam Hoeksche Waard in gesprek gegaan. Er is één aangifte gedaan tegen een politieagent. Het onderzoek naar deze aangifte is nog gaande.



Parallel hieraan loopt een onderzoek om het toegepaste geweld door agenten afgelopen Oudejaarsnacht te toetsen. Als een agent geweld heeft gebruikt, moet hij of zij dat altijd verantwoorden, zodat dat getoetst kan worden op proportionaliteit, subsidiariteit en professionaliteit. Dit gebeurt door de onafhankelijke Commissie Geweldsaanwending. Ook dit onderzoek is nog actief.