Wie schoot er op woning Wiekslag?

Rond 23.20 uur in de nacht van donderdag op vrijdag klonken er schoten aan de Wiekslag. Er was geschoten op de woning. De politie reed snel naar Capelle en startte een onderzoek. Gelukkig raakte er niemand gewond, wel werden er meerdere hulzen gevonden.



Getuigen vertelden de politie dat er een dader was weggerend, mogelijk daarna in een auto is gestapt.

Helaas ging het te snel en was het te donker voor een signalement van de man.

Daarom de vraag aan andere bewoners en/of getuigen of iemand meer informatie heeft ,of camerabeelden, ringdeurbellen of dashcams, en nog niet met ons heeft gesproken, om dat wel te doen. Dat kan via 0900-8844 of gemakkelijk via bijgaand tipformulier.