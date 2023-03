Man verdacht van opzettelijk veroorzaken aanrijding

Het slachtoffer verklaarde dat hij een vriendin thuis afgezet had en daarna op de Westerparklaan in Breda opzettelijk was aangereden. Hij reed daar met zijn personenauto op de rechterrijstrook. Hij werd vervolgens aangereden door een Mercedesbusje die vanaf de linkerrijstrook plotseling in één keer zijn kant op kwam en tegen de linkerflank van zijn auto botste. Hij zag dat het busje half in de berm en half op de weg tot stilstand kwam. Hij stopte ook en zag dat die bestuurder uitstapte en met gebalde vuist zijn richting op kwam. Hij herkende de man als de ex van de vrouw die hij net had thuis gebracht. Hij startte snel zijn auto en is via de berm en fietspad weggereden. Hij heeft de aanrijding direct bij de politie gemeld. Zijn auto heeft schade aan de linkerzijkant.

Motor nog warm

Agenten hebben direct een onderzoek ingesteld in Made nabij het huisadres van de verdachte. Zij troffen de bedoelde Mercedes bus aan met verse schade aan de rechterzijde. Bovendien was de motorkap nog warm. Hierop is de verdachte, een 19-jarige man uit Made aangehouden ter zake vernieling en poging zware mishandeling.