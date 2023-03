Politie verhindert drugsoverdracht en houdt drie verdachten aan

Een wijkagent had gemeld dat hij signalen kreeg dat er in het bos nabij de Schietbaan in drugs werd gedeald. Surveillerende politie-eenheden deden hier donderdagmiddag onderzoek naar. Ze zagen op een parkeerplaats aan de Nederheidsebaan meerdere auto’s staan en besloten die te controleren. In twee van de auto’s troffen de agenten meerdere zakken met daarin softdrugs aan. De bestuurders van de auto, een 27-jarige man uit Oudenbosch en een 19-jarige man uit België en zijn 20-jarige bijrijdster zijn aangehouden op verdenking van bezit/handel in verdovende middelen. De drie verdachten zijn meegenomen naar het politiebureau en in de cel gezet. Ook hun auto’s en telefoons zijn voor nader onderzoek in beslag genomen. De politie heeft ter plaatse ook alle andere aanwezigen gesproken en hun auto’s gecontroleerd. Zij mochten daarna hun weg vervolgen.

Flinke hoeveelheid

Uit het politieonderzoek bleek dat in beide auto’s samen zo’n 18 kilo hennep en ongeveer 1,5 kilo hasj lag. De partijen drugs zijn in beslag genomen. Politiemensen hebben na het aantreffen van de partijen drugs ook een onderzoek ingesteld in de woning van de Nederlandse verdachte. Daar zijn geen bijzonderheden bij aangetroffen. De politie zet het onderzoek voort. De verdachten zitten nog vast en worden vandaag verhoord.