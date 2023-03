Bende Limburgse voertuigcriminelen opgerold

Limburg - Door de politie eenheid Limburg werd in samenwerking met de Landelijke Eenheid een onderzoek uitgevoerd naar een bende voertuigcriminelen. Naar aanleiding van dit onderzoek werden op woensdag 29 maart 2023 in Schinveld en Eygelshoven drie mannen (29, 36 en 47 jaar oud) aangehouden en werden er meerdere woningen en loodsen in onder meer Schinveld, Sittard, Landgraaf en Amstenrade door de politie doorzocht.