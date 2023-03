Verdachte situatie Belfeld; persoon met vuurwapen gezien en staandegehouden

Verdachte aangehouden

Een minderjarige jongen bleek uiteindelijk die persoon te zijn. Hij bleek een Airsoftwapen bij zich te dragen. De jongeman is meegenomen naar het bureau. Het wapen is in beslag genomen. De recherche doet nog verder onderzoek naar deze zaak. Gezien het feit dat de verdachte minderjarig is, doen wij geen verdere uitspraken over de leeftijd en woonplaats.

Nepvuurwapen

Meldingen over vuurwapens nemen we altijd zéér serieus. We nemen daarin altijd het zekere voor het onzekere. En schalen daarbij groot op. Zo ook in dit geval.

Het is levensgevaarlijk om een (nep)vuurwapen bij je te hebben. Om te beginnen zijn (nep)vuurwapens op straat en in andere publieke ruimtes verboden. Agenten worden bijna elke dag in hun werk geconfronteerd met wapens waarvan we van tevoren niet weten of ze dodelijk zijn of niet. Als je je (nep)vuurwapen wel mee op straat neemt en de politie kan niet zien of het echt of nep is.