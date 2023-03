Man valt van brug en raakt zwaargewond

De hulpdiensten hebben de zorg voor de gewonde man overgenomen. Hij is opgenomen in het ziekenhuis en niet aanspreekbaar. Het betreft een 36-jarige man van Portugese afkomst. Mocht u weten waar hij verbleef en mist u hem momenteel, stelt u zich dan in verbinding met de politie.

De redder kon na een warme douche weer huiswaarts.

Het is bekend dat er beelden in omloop zijn van het voorval. De beelden opgenomen vanuit een bus zijn bij de politie bekend Mocht u beschikken over andere beelden dan komt de politie daarvan graag in het bezit. U kunt ze uploaden via dit formulier onder vermelding van 2023044832. Ook als u getuige bent geweest van de aanleiding van het ongeluk en u heeft nog niet met de politie gesproken, dan horen wij dat graag. Gelieve dan 0900-8844 te bellen of u te melden via onderstaand tipformulier.