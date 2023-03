Spookrijder betrokken bij frontale aanrijding A9

Spaarndam - De politie doet onderzoek naar een frontale aanrijding op de Rijksweg A9 vannacht om 03.35 uur op het grondgebied van de gemeente Spaarndam. De eerste resultaten leren dat een 32-jarige inwoner van Heerhugowaard met zijn personenauto op de verkeerde rijbaan reed in de richting van Velsen. De man is door de aanrijding ernstig gewond. Hij is middels een ambulance vervoerd naar het ziekenhuis.