Melding mishandeling leidt tot aanhouding en vondst vuurwapen

Even na 14:00 uur werd 112 gebeld met de melding dat een vrouw mishandeld was. Agenten waren snel ter plaatse en troffen de verdachte aan terwijl hij naar buiten liep. Omdat hij de aanwijzingen van agenten niet opvolgde werd een waarschuwingsschot gelost. Daarna werkte de Rotterdammer mee en kon hij worden aangehouden. Hij bleek in bezit van een vuurwapen dat in beslag is genomen.