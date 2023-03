Man aangehouden na mishandelen handhaver gemeente

De verdachte werd vrijdagmiddag in de binnenstad aangesproken door de handhaver omdat hij buiten een joint aan het roken was. Daarop beledigde de verdachte de handhaver waarop deze besloot de man aan te houden. Vervolgens mishandelde de verdachte hem en ging er vandoor. De politie kon de man vervolgens opsporen en hij werd aan het begin van de avond, buiten heterdaad, op last van de officier van justitie, aangehouden in een woning in Goes. De verdachte is ingesloten voor verder onderzoek.