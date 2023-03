Steekincident na ruzie

Op zaterdag 4 maart 2023 om 6.00 uur kregen de hulpdiensten een telefoontje vanuit een woning aan de Alpenlaan. Er zou iemand gewond zijn geraakt bij een steekincident. De agenten die als eerste ter plaatse waren troffen twee mannen aan waarvan één gewond was. Ook lagen er twee messen in de woonkamer. De bewoner van het huis, die niet gewond was, is aangehouden als verdachte van het incident. De andere man, een bekende van de verdachte, is behandeld door personeel van een toegesnelde ambulance. Een ruzie zou de aanleiding geweest zijn van het incident. De verdachte is ingesloten aan het bureau en de recherche gaat de aanleiding van het conflict onderzoeken.