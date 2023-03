Twee gewonden bij ernstig ongeval

Verschillende getuigen zagen hoe de bestuurder, die vanuit Oude-Tonge in de richting van Zierikzee reed, op vrijdag 3 maart rond 19.40 uur met zijn auto in een sloot belandde. Omstanders hebben eerste hulpverleend totdat de hulpdiensten er waren. Vervolgens zijn de slachtoffers overgebracht naar het ziekenhuis. Er is ter plaatse onderzoek gedaan naar de mogelijke toedracht. Verschillende getuigen verklaarden dat de bestuurder met hoge snelheid reed.