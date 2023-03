Tientallen boetes en opgevoerde bromfiets in beslag bij verkeerscontroles

Het aantal verkeersslachtoffers was in Nederland vorig jaar hoger dan in de jaren ervoor. Rijden onder invloed van alcohol en/of drugs is een van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Reden voor Team Verkeer om afgelopen vrijdag-, zaterdag- en zondagnacht extra alcoholcontroles te houden in IJmuiden, Hoofddorp, Haarlem, Hoorn en Alkmaar. Dertig bestuurders bleken onder invloed van alcohol, wat kan leiden tot levensgevaarlijke situaties op de weg. Ook werden er tientallen boetes uitgeschreven voor andere VARAS-feiten, wat staat voor verkeersveelplegers, alcohol, rood licht, afleiding en snelheid. In Hoofddorp werd daarnaast een opgevoerde bromfiets met vals kenteken in beslag genomen. Dit voertuig haalde op de rollentestbank een snelheid van maar liefst 121 kilometer per uur.

Alcohol in het verkeer

De politie ziet veel ongelukken gebeuren, waarbij alcohol in het spel is. Eén van de effecten van alcohol is namelijk dat uw reactiesnelheid achteruit gaat. Soms maakt een enkel drankje al dat u net te laat reageert en dit kan in het uiterste geval een dodelijk ongeluk veroorzaken. U bent dus strafbaar als u (te veel) alcohol op hebt, terwijl u achter het stuur zit. Alle regels over het gebruik van alcohol in het verkeer vindt u hier.